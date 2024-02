“Ho levato il neo” Ora c’è una nuova Sonia Bruganelli | l’annuncio e com’è adesso | “Mi sento diversa”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Annuncio importante di, che ha rivelato di essere stata sottoposta ad un’operazione chirurgica. Ha voluto ringraziare pubblicamente il dottore che ha reso possibile tutto. Ha aspettato tanti anni prima di prendere una decisione simile, probabilmente per paura, ma ora come ha ammesso lei stessa si è armata di coraggio portando a termine l’obiettivo.si è subito mostrata dopo l’operazione, infatti ha pubblicato due foto che l’hanno ritratta una volta che il medico ha finito l’intervento. I suoi follower, anche famosi, si sono divisi. Infatti, alcuni hanno condiviso questa scelta mentre altri l’hanno pensatamente. Secondo questi ultimi non c’era bisogno di arrivare a questa soluzione. Leggi anche: “non è d’accordo”. Paolo Bonolis, dopo ...