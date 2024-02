Highlights e gol Feyenoord-Roma 1-1 | playoff Europa League 2023 2024 VIDEO

Riccardo Gentile per Feyenoord vs AS Roma , e Daniele Barone per Nel frattempo, sul fronte della Diretta Gol Europa League , su i tifosi potranno gustarsi gli highlights e le azioni salienti

Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Feyenoord-Roma 1-1, match valido per l'andata dei playoff di Europa League 2023/2024. Gli olandesi attaccano nella prima mezzora, poi c'è la traversa di Paredes che scuote i giallorossi oggi in maglia nera, quindi poco prima dell'intervallo la rete dei padroni di casa a opera di Paixao. Nella ripresa arriva il pareggio di Romelu Lukaku, assalto della squadra di Rotterdam nel finale che frutta solo un palo esterno. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.

