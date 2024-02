Harry e Meghan cambiano cognome ai figli Archie e Lilibet | come si chiamano adesso

Cosa sta accadendo davvero tra Harry e Meghan Markle non è dato saperlo. Le voci si susseguono con una rapidità tale da generare soltanto una tempesta vorticosa di informazioni, più o meno esatte. Un'attenzione che a tratti

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La coppia formata da, duchi di Sussex, continua a far parlare di sè. I due, hanno fatto brevemente ritorno a Londra per visitare Carlo III, colpito da una forma di cancro. Il secondogenito del re e la moglie, in questi giorni, hanno dato vita di recente a un loro sito web utilizzando: sussex.com. La scelta di usare il titolo nobiliare potrebbe innescare una reazione dei nobili britannici che, per, non è ancora arrivata. Non è il solo grande cambiamento, però, visto cheavrebbero deciso di cambiare ilai loro due. Su cosa è ricaduta la scelta.Leggi anche:ancora contro Camilla: “Durante la visita a re Carlo ha voluto che la regina lasciasse ...

Non si muove foglia che… Meghan Markle non voglia. A guardare i Sussex, si dovrebbe modificare così il famoso detto secondo cui qualunque cosa accada ... (amica)

Harry e Meghan sempre più innamorati: «Cena romantica a San Valentino in un ristorante italiano. Come una coppia normale» Il principe Harry, 39 anni, e Meghan Markle, 42 anni, sono stati fotografati mercoledì sera 14 febbraio mentre condividevano una romantica cena di San Valentino in un ...

Attenzione: Meghan Markle è tornata! In Canada con Harry non lascia nulla al caso Dal nuovo sito Sussex.com all'uscita in Canada per gli Invictus Games, il ritorno in grande stile di Meghan Markle. Leggi su Amica.it ...

Harry e Meghan cambiano cognome ai figli Harry e Meghan lanciano il nuovo sito Sussex.com ed è già polemica. I Duchi di Sussex hanno cambiato il cognome dei figli Archie e Lilibet.