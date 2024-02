Haravec | le invenzioni del principe di Sansevero nelle illustrazioni di Daniela Pergreffi

curatrice della mostra HARAVEC - Gli esperimenti del principe di Sansevero nelle illustrazioni di Daniela Pergreffi che, per far conoscere e consegnare alla memoria collettiva alcune delle invenzioni

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Alba La Marra Il lume perpetuo, secondo il progetto originale, avrebbe dovuto illuminare il Cristo velato del Sanmartino posto al centro della Cavea, in realtà mai terminata; la sua redingote impermeabile l’ha indossata persino Carlo di Borbone, durante le battute di caccia invernali; la riproduzione del miracolo di San Gennaro gli interessava per puro gusto dello studio e della comprensione, e lo vediamo sotto l’antico arco, sospeso come si addice ad un prodigio, seppur empiricamente svelato. E lì accanto, alla fine – come in ogni occasione importante, qui ...