Hannover 96-Greuther Furth venerdì 16 febbraio 2024 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

3: Colonia, VfB Lipsia, Greuther Furth. 2: Hertha Berlino, Hannover 96, Dresdner SC, Viktoria Berlino. 1 titolo: Karlsruher FV, Holstein Kiel, Monaco 1860, Fortuna Dusseldorf, Eintracht Francoforte,

96 34 punti in classifica, 34, questa la situazione alla vigilia di questa sfida che conta anche in ottica promozione visto che sono in campo la quinta e la quarta di 2. Bundesliga. La squadra ospite si presenta dopo due sconfitte di fila mentre i padroni di casa hanno vinto le ultime

Vorschau: Hannover 96 vs. Greuther Fürth 2. Bundesliga: Hannover vs Fürth am 16.02.2024 Wett Tipps, Quoten & Prognose zum Spiel. Jetzt Vorbericht lesen!

Hannover 96: Neuer Vertrag für Sebastian Ernst Sebastian Ernst schien bei Hannover 96 abgeschrieben, ist in den vergangenen Wochen aber zum Leistungsträger avanciert und darf auf einen neuen Vertrag hoffen.

95.000 Euro für das Derby: Fürth muss tief in die Tasche greifen Im Fokus der SpVgg Greuther Fürth steht das Verfolgerduell am Freitagabend in Hannover. Aber zuvor hat sich das DFB-Sportgericht beim Zweitligisten gemeldet.