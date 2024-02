“Hanno cambiato il nome” Harry e Meghan | la decisione sui figli Archie e Lilibet | come si chiamano ora

che vede ancora svettare un nome su tutti: Adrian Newey . Guarda oltre ai ricordi delle vetture già guidate in carriera che hanno ndr) era cambiato, tra allungamento del passo, restringimento

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Svolta improvvisa e decisiva diMarkle.infatti preso unasui dueche potrebbe cambiare tutto il rapporto con la famiglia reale. Nessuno si aspettava questo cambiamento repentino, sebbene ci fossero già stati degli indizi che facevano intuire una certa scelta da parte dei duchi di Sussex. Ricordiamo che lui non ha più legami molto stretti con i suoi familiari, dopo il suo trasferimento negli Usa. In particolare, si è riavvicinato al papà Re Carlo III dopo la diagnosi di cancro, infatti gli ha anche fatto visita. Mentre col fratello William le cose non andrebbero ancora alla grande.e sua moglieMarkleora deciso di modificare qualcosa di ...