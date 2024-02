Hakimi | 'Sono sempre interista La seguo sempre | può vincere lo scudetto'

la Real Sociedad ha sempre vinto la sfida del possesso palla, Spazio ad Hakimi, Marquinhos, Danilo ed Hernández a protezione di Merino, Zubimendi, Méndez, Kubo, Oyarzabal e Barrenetxea sono i

Hakimi stasera ha giocato e vinto in PSG-Real Sociedad 2-0, andata degli ottavi di finale di Champions League. L’ex laterale dell’Inter però non ... (inter-news)

TORINO - Juric: "Qui per far felici i tifosi bisogna andare in Europa" "Il lavoro da allenatore porta alla felicità o alla delusione, se non porti la felicità pura allora il nostro lavoro perde fascino: in altre piazze ci sono riuscito, qui per far felici i tifosi bisogn ...

Inter-Salernitana, si viaggia verso un altro sold out: a San Siro sono attesi oltre 72mila spettatori Nell'insolito appuntamento del venerdì, alle ore 21, sono attesi più di 72mila spettatori a San Siro per Inter-Salernitana. Si viaggia, insomma, verso l'ennesimo sold out, con ...

Hakimi: “Tifo ancora Inter e spero Hakimi, dopo l'importante vittoria con la Real Sociedad, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulla sua ex squadra. Leggi con noi le parole del terzino.