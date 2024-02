Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il le richieste e le petizioni per escluderlo a causa della guerra in

Guerra ultime notizie. Il portavoce di Netanyahu: «Due Stati? Non è tempo di regali ai palestinesi». Il processo Trump per il caso pornostar inizia il 25 marzo (Di giovedì 15 febbraio 2024) Australia-Canada-Nuova Zelanda: attacco su Rafah sarebbe catastrofe. Attacco missilistico all'Ucraina, Kiev: abbattuti tutti i missili, nessuna vittima

Gaza, Israele assedia Khan Younis: ultime news di oggi sulla guerra L’Occidente sta sbagliando tutto su Israele e Hamas. Parla Nirenstein Le piazze italiane stanno con Gaza, ma probabilmente non si rendono conto di parteggiare per una… Leggi ... Neo questora commemora la figura di Palatucci a Quartu Cerimonia di commemorazione, oggi a Quartu, in onore di Giovanni Palatucci, il vice questore di Fiume che durante la Seconda guerra mondiale salvò le vite ... si diffuse l'antisemitismo Fiume divenne ... Israele bombarda la Striscia di Gaza usando (anche) cannoni italiani. Amnesty: “Rischio genocidio” A bombardare la Striscia di Gaza anche dei cannoni costruiti in Italia. Sono oltre 28mila i morti tra i palestinesi, circa 1.100 tra gli israeliani.

