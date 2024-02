Gudmundsson | 'Felice di essere rimasto al Genoa | seguo da sempre Barcellona e Manchester United'

il ds Ottolini ha commentato la mancata cessione dell'attaccante islandese: 'Non c'era l'idea di lasciare andare Gudmundsson adesso, siamo felicissimi di essercelo tenuto e lui è felice di essere

Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta di Empoli, commentando anche il mercato appena ... (sportface)

Atalanta, Carnesecchi: 'Io alla Lazio Non tutti i mali vengono per nuocere... Ho firmato il rinnovo fino al 2028' Il portiere dell`Atalanta, Marco Carnesecchi ha dichiarato in un`intervista alla Gazzetta dello Sport: `Sono felice e orgoglioso di far parte di una squadra che.

GUDMUNDSSON, La ricostruzione del CEO del Genoa Intervistato dal portale Cronache di Spogliatoio, il CEO del Genoa Andres Blazquez ha fatto il punto, oltre che sui principali temi d'attualità del club ligure, anche ...

Theate:” La Roma mi ha cercato Mi fa piacere, vedremo a fine stagione” Arthur Theate, difensore del Rennes ed ex Bologna, ha rilasciato un'intervista a gazzetta.it in cui ha parlato anche di un interesse della Roma.