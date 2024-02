Guarino | «Inter Women | ripartire da una cosa Oggi ingenue»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Sconfitta stasera per l’nella diciassettesima giornata di Serie A, 0-2 contro la Juventus con una doppietta di Echegini nel primo quarto d’ora.commenta la partita e la prestazione aTV. IL RAMMARICO – L’stasera nella sconfitta contro la Juventus ha pagato un primo quarto d’ora negativo. Che a Ritanon è piaciuto: «La mia squadra non mi è piaciuta sicuramente nel primo tempo. Abbiamo commesso troppe ingenuità, non abbiamo lottato come dovevamo su ogni pallone. Abbiamo sofferto il cinismo della Juventus nel primo tempo, mi è piaciuta molto di più la reazione nel secondo e il fatto che ci siamo proposte molto di più in avanti e che abbiamo comunque costruito molte palle gol». REAZIONE DA FARE –prova ...