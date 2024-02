“Guardate Garibaldi” Maddaloni contro Beatrice | nel video del Grande Fratello il gesto di Giuseppe

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Cibo, bosco, aria aperta e natura: doveva essere una giornata all’insegna del relax per gli Inquilini dell’uscita organizzata la scorsa settimana come premio, ma qualcosa è andato storto ee Marco, a causa di alcune tensioni, hanno iniziato litigare interrompendo il momento di relax. Si parla di nomination e gli animi si riscaldano, conche alla fine attacca. “Tu non ti porterai niente da questa esperienza”, diceche ironicamente lo ringrazia. Lo sportivo parla di rapporti umani e “ti sei fatta conoscere, sei una persona intelligente ma sei avida, ti sei tenuta tutto dentro, la tua aria negativa è finita”, ha detto ancora facendo partire l’applauso di tutti. “Dai ragazzi non facciamo così tutti ...