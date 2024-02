Grottaglie | durante i lavori per la fogna scoperta una cavità sotterranea di notevoli dimensioni Non è ancora possibile risalire al periodo storico dell' ipogeo artificiale

Un'importante scoperta è stata fatta ieri mattina a Grottaglie durante i lavori di scavo per la posa della condotta fognaria in via Marconi. Si tratta di una cavità ipogea artificiale di notevoli dimensioni: circa 9 metri di lunghezza, 8 di larghezza e

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Grottaglie: Un'importante scoperta è stata fatta martedì mattina a Grottaglie durante i lavori di scavo per la posa della condotta fognaria in via Marconi. Si tratta di una cavità ipogea artificiale di notevoli dimensioni: circa 9 metri di lunghezza, 8 di larghezza e 4 di altezza. Al momento non è ancora stato possibile identificare né il periodo storico di riferimento né la funzione specifica della cavità. Immediatamente dopo il ritrovamento, i lavori sono stati sospesi per consentire un sopralluogo da parte della

