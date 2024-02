Gravissimo incidente ad Aprilia Roma | anziana investita e uccisa a pochi metri da casa

L'Anas ha fatto sapere che è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma, al km 56,000, all'altezza di Campoverde, frazione di Aprilia. 0 shares

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 – È statada un ragazzo di 24 anni l’questa mattina ad Acilia, frazionena nell’entroterra di Ostia. Il giovane, che era a bordo di una Volkswagen Polo, si è fermato a prestare soccorso. Ma per l’82enne non c’è stato nulla da fare: la donna è deceduta sul posto. Strade killer: è la 15esima vittima del 2024 sulle strade di. Un agente della polizia locale con il suo collega (foto d’archivio)daIlè accaduto intorno alle 9 di questa mattina in via della Salvia, all’altezza del civico 117. Non è chiaro, al momento, se la donna stessa attraversando la strada: fatto sta che ...