Gratteri presso la sede di Confesercenti si rivolge agli imprenditori | “Denunciate senza paura | fidatevi di noi”

Si è svolto ieri pomeriggio, presso la sede napoletana di Confesercenti, l'incontro tra il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri , e gli imprenditori del territorio sui temi della sicurezza legata alle imprese.

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Vincenzo Schiavo, presidenteNapoli e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, in occasione della visita di: “Risposte concrete e rapide per chi denuncia” «Il senso della mia preoggi inè quello di parlare direttamente ai commercianti e dirgli che la Procura c’è, che le forze dell’ordine ci sono e che da parte nostra ci sono porta aperte per venire a denunciare o a confrontarsi e per capire se ci sono i margini per avere poi, come prodotto finale, una migliore vivibilità del mondo dell’a di cui ce ne potremmo avvantaggiare tutti. Lo so bene che moltisono vessati da estorsioni o usura». Queste le parole di Nicola, procuratore della Repubblica di Napoli, che ieri pomeriggio ...