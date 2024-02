Grano canadese Vs grano italiano

Per tanti secoli, gli uomini hanno barattato pecore contro grano, pesci contro prodotti tessili, il governo canadese ha interdetto il pagamento in barili di pesce. Perline di Venezia e conchiglie

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Sui social sta circolando un “fotoconfronto all’americana” tra due grani, che si dicono di provenienza diversa: Il testo che accompagna questo confronto ci racconta: A sinistra, a destraimportato e scaricato nel porto di Manfredonia (FG).>Oggettivamente ilsembrerebbe quasi marcio.Non è marcio. È bruciato perché è pieno di glifosfato sic. A cosa serve e cos’è il glifosfato (giusto per fare chiarezza)? È un erbicida per impedire alle piante infestanti di crescere tra ed intorno il. Una volta si usava? No. Fino al 1975 ilera alto 1 metro e 80 e le piante infestanti non erano un problema. Che poi si chiamano ...