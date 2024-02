A me non è mai successo, ma il rischio è reale e fornire uno il che è un grande ostacolo e può essere dannoso per la loro salute

Grande successo per Forum della Meccanica (Di giovedì 15 febbraio 2024) , al Castello di Casiglio un focus sulle prospettive della transizione green-digital e dell’intelligenza artificiale Per rimanere competitivi sui mercati internazionali nel settore della Meccanica Oltre 100 partecipanti all’evento di UniCredit in collaborazione con Confindustria Como, Confindustria Lecco e Sondrio, Prometeia e Politecnico di Milano Grande successo per il Forum della Meccanica organizzato mercoledì 14 febbraio presso il Castello di Casiglio (Erba) da UniCredit in collaborazione con Confindustria Como, Confindustria Lecco e Sondrio, Prometeia e Politecnico di Milano. Sono stati oltre 100 i presenti all’evento organizzato nell’ambito del piano “UniCredit per l’Italia” per far riflettere le imprese sulle prospettive ... Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy (Di giovedì 15 febbraio 2024) , al Castello di Casiglio un focus sulle prospettivetransizione green-digital e dell’intelligenza artificiale Per rimanere competitivi sui mercati internazionali nel settoreOltre 100 partecipanti all’evento di UniCredit in collaborazione con Confindustria Como, Confindustria Lecco e Sondrio, Prometeia e Politecnico di Milanoper ilorganizzato mercoledì 14 febbraio presso il Castello di Casiglio (Erba) da UniCredit in collaborazione con Confindustria Como, Confindustria Lecco e Sondrio, Prometeia e Politecnico di Milano. Sono stati oltre 100 i presenti all’evento organizzato nell’ambito del piano “UniCredit per l’Italia” per far riflettere le imprese sulle prospettive ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza