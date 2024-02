Grande soddisfazione per la Giovane Ancona

"sfojaa i verz" per intendere un lavoro ripetitivo e senza soddisfazione. Mondate e lavate due gambi di sedano, due carote e una cipolla bionda, quindi tritate il tutto grossolanamente. In una grande

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Questa volta lo scatto è stato davvero con la maiuscola. Non per un gol, come sua consuetudine, ma per qualcosa di più. Quello di Pietro Torricini, cresciuto a pane e scuola, passato nel mercato di gennaio dalla Fermana al Benevento. Torricini, ’07 di Varano, verrà inizialmente aggregato alla formazione Under 17 giallorossa, guidata da mister Marco. Da settimane il ragazzo, maglia numero 9 cucita addosso come una seconda pelle, era nel mirino del Benevento che ha provato a portare nella sua Cantera anche il gemello Diego, altrotalento del calcio giovanile marchigiano nel ruolo di esterno offensivo. Entrambi vantano già numerose presenze e tantissimi gol con la maglia della Fermana oltre alla convocazione a Coverciano con la Rappresentativa Nazionale di Serie C Now U17. Per Pietro è un ...