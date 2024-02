Grande Fratello | quel “pizzino” misterioso lasciato ad Anita dal fidanzato | il web chiede la squalifica

Casa del Grande Fratello come ospite. Alfonso Signorini spera che questi giorni servano a Mirko e Perla per chiarire la loro situazione e magari riprendere, sotto le telecamere del programma quel

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Alieri sera in diretta è intervenuto Edoardo,di, per una sorpresa nel giorno di San Valentino, ma prima di andare via le haun bigliettoAlildile haun biglietto. Il web non perdona egesto compiuto da Edoardo ha sollevato un polverone contro. Il ragazzo, che ieri nel giorno di San Valentino è andato a trovare la gieffina nella casa di Cinecittà, poco prima di andare via, le haun biglietto in mano, gesto che non è passato inosservato al pubblico che sui social orala ...