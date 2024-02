Grande Fratello puntata 14 febbraio | Perla e Mirko insieme | televoto e nominati

Grande Fratello: chi salvare? Il sondaggio Al termine della puntata del Grande Fratello andata in onda mercoledì 14 febbraio in prima serata su Canale 5, i concorrenti della Casa hanno affrontato,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ladeldel 14è cominciata con un aggiornamento da parte di Alfonso Signorini in merito alle condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi. Il ragazzo è stato costretto ad uscire dalla casa nuovamente a causa di un malore. In questa circostanza, il conduttore ha ammesso che il concorrente non sarebbe ancora rientrato in quanto, anche se sta bene e si è ripreso, si è ritenuto opportuno tenerlo sotto osservazione per qualche giorno. Successivamente, poi, c'è stato il tanto atteso incontro traBrunetti eVatiero. Beatrice Luzzi, invece, è stata nuovamente al centro di una polemica a causa dell'uscita di Vittorio Menozzi dalla casa. Questo evento ha creato nuove crepe all'interno del gruppo, e molti ritengono la Luzzi responsabile dell'accaduto. ...