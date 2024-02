Preferito Grande Fratello: la puntata del 14 febbraio 2024 La puntata di ieri del Grande Fratello non era eliminatoria ma aveva comunque in serbo un nuovo televoto per il preferito della Casa e, in

Grande Fratello, preferito e nominati 36esima puntata del 14 febbraio: le percentuali del televoto (Di giovedì 15 febbraio 2024) Secondo appuntamento settimanale, quello all’insegna del Grande Fratello andato in onda nella prima serata di ieri, 14 febbraio 2024. Una puntata all’insegna del romanticismo, in occasione di San Valentino, ma anche di accesi scontri e di un nuovo televoto da scoprire. preferito Grande Fratello: la puntata del 14 febbraio 2024 La puntata di ieri del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi tutta la notizia su blogtivvu (Di giovedì 15 febbraio 2024) Secondo appuntamento settimanale, quello all’insegna delandato in onda nella prima serata di ieri, 142024. Unaall’insegna del romanticismo, in occasione di San Valentino, ma anche di accesi scontri e di un nuovoda scoprire.: ladel 142024 Ladi ieri del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza