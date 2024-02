Grande Fratello | la sorella di Perla Vatiero | “Se l’interesse di Mirko Brunetti è calato? Io l’ho visto e…”

più grande, che mi aveva chiesto il nome della mia agenzia; io "Io e mia sorella Francesca siamo inseparabili" di Concetta "A passeggio con Leo mi scambiano per suo fratello maggiore, soprattutto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nella trentacinquesima puntata delha riabbracciato laLoana che, poche ore dopo, ha rilasciato un’intervista a Lorenzo Pugnaloni. “Per me è stata un’emozione grandissima” ha esordito ladi, che ha raccontato le emozioni provate in quei momenti: Sì, è vero, io e mianon siamo mai state delle sorelle affiatate. Comunque lei ha vissuto il covid separata da me perché era con, quindi ci sono stati dei momenti della nostra vita dove siamo state separate. Però mai senza sentirci quindi per me è stato un boom di emozioni. Tante cose le avevo rimosse, ho dovuto riascoltare tutto quello che ci siamo dette. Lei mi ha aiutato tantissimo, non me l’aspettavo così sicura, era molto ...