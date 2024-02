Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi fuori dalla Casa | “Stanno facendo accertamenti”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ilinaugura, come di consueto, le vie del pettegolezzo e delle rivelazioni molto attese dal pubblico: Mirko Brunetti fa il suo ingresso nella dimora più osservata d’Italia il 14 febbraio 2024, diffondendo alcune anticipazioni tramite i social. Proprio lui sarà l’invitato speciale che trascorrerà alcuni giorni insieme ai partecipanti del reality, suscitando l’interesse di tutti gli appassionati spettatori. Attraverso le sue ultime storie su Instagram, l’ex gieffino ha condiviso dei post in cui descrive le proprie emozioni e preannuncia il suo modo di interagire sia con Perla Vaitero che con Greta Rossetti. La puntata però inizia con l’annuncio di Alfonso Signorini su: non farà ritorno per ora nelladel...