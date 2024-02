Grande Fratello | Anita ci ricasca con i biglietti che le arrivano dall’esterno?

approfondimento Grande Fratello, chi è stato eliminato lunedì 12 febbraio Inoltre, Anita Olivieri ha potuto riabbracciare il fidanzato Edoardo, mentre Massimiliano Varrese ha ricevuto alcuni disegni

(Di giovedì 15 febbraio 2024)ed Edoardo -(US Endemol Shine) Il fidanzato diOlivieri esiste e si chiama Edoardo. Il punto, però, è un altro: cosa ha consegnato alla sua amata durante la puntata di ieri sera delche l’ha visto ospite nella casa? In diretta era sembrato un semplice fazzoletto, invece parrebbe esserci dell’altro. I due si sono rivisti dopo più di cinque mesi. Edoardo è arrivato a Cinecittà da Torino per una sorpresa adnel giorno di San Valentino. Nel giardino della casa, si sono baciati e abbracciati, quando ad un certo punto lui le consegna un fazzoletto di stoffa. Lei lo utilizza – o almeno, finge di farlo – per asciugare qualche lacrima scesa evidentemente per la troppa emozione, ma successivamente assume un atteggiamento ...