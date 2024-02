Grande Fratello 2024 | lo scontro tra Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi | Video Mediaset

Stasera , mercoledì 14 febbraio 2024, su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello . Nell'attesa, l'ex giovane tentatrice Greta Rossetti si è lasciata andare a uno sfogo con la new entry

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Alil faccia a faccia tradopo un gita fuori dalla casa. Cosa è successo tra i due?, scoppia la lite traUna gita fuori dalla casa delaccende gli animi tra i concorrenti. In particolare scoppia un confronto tra. Il campione di judoka dice la sua versione dei fatti: «ho parlato con i microfoni più io, non pensavo andasse a finire così. Lei è stata tutto il tempo da parte con Sergio e Stefano. Io stavo con Rosy, lei si ...

Pagelle Grande Fratello 14 febbraio: Mirko esce dalla porta e rientra dalla finestra, Beatrice Luzzi accerchiata Nella puntata di mercoledì 14 febbraio del Grande Fratello non ha trionfato l’amore. Anzi. Le pagelle della puntata di San Valentino del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello, diretta 36a puntata – Beatrice vs tutti Serata di San Valentino con il Grande Fratello e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella ...

Grande Fratello, scivolone di Simona Tagli contro Greta Rossetti: «Usa le curve per sedurre». Signorini la bacchetta: «Facevi lo stesso anche tu» Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Simona Tagli ha accusato Greta ...