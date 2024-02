BUENOS AIRES (ARGENTINA) - " L'arbitro? Non ci hanno dato due rigori netti, li ho visti solo nello spogliatoio. Forse quelli del Var stavano guardando il Grande Fratello . Ma è anche colpa nostra: il primo gol è stato una vergogna, ci hanno colti di sorpresa a inizio partita ". Sono le durissime parole in conferenza stampa di Abel Balbo , ex attaccante

Grande Fratello 2024, il fidanzato di Anita Olivieri le consegna un oggetto misterioso: il messaggio che conterrebbe (Di giovedì 15 febbraio 2024) Anita Olivieri nella puntata del GF di mercoledì 14 febbraio 2024 ha potuto riabbracciare il suo ragazzo Edoardo nel giorno di San Valentino dopo aver parlato molto di lui nella casa, ma ciò che lui ha fatto non è stato visto bene dal pubblico. Infatti, si nota che in maniera piuttosto spudorata le consegna un oggetto, e potrebbe trattarsi di un'infrazione di regolamento in base a ciò in esso contenuto. Ci sono state critiche sui social da parte del pubblico. Alfonso Signorini vorrà chiarire la faccenda nella diretta di lunedì 19 febbraio 2024? GF 2024: Edoardo dà una cosa ad Anita Poco dopo la mezzanotte della puntata del GF di mercoledì 14 febbraio 2024 Anita Olivieri ha ricevuto nella Mistery Room ...

