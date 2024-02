Grande Fratello 14 febbraio | nominati e come sta Giuseppe Garibaldi

Stasera , mercoledì 14 febbraio 2024, su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello . Nell'attesa, l'ex giovane tentatrice Greta Rossetti si è lasciata andare a uno sfogo con la new

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Polemiche, sorprese,on e anche una buona e solita dose di noia hanno caratterizzato la puntata deldi mercoledì 14. Ad essere finiti inon dalla precedente puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini erano stati Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni e Stefano Miele. Il meno votato dal pubblico e quindi primo candidato all’eliminazione è risultato essere Stefano Miele. La puntata di San Valentino si è aperta con un aggiornamento da parte di Alfonso Signorini in merito alle condizioni di, che nel giro di sole due settimane è stato colpito da due malori. "sta bene, è sotto osservazione di un team di medici. Non c'è nulla di grave, però è giusto approfittare di giornate fuori ...

Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi, la verità sulla lite durante la gita nel bosco/ L’attrice: “offese pesanti” Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni hanno dato la proprie versioni dei fatti sulla diatriba avuta fuori dalla Casa del Grande Fratello 2023. Finalmente nel corso della 36a puntata del Grande Fratello ...

Grande Fratello, diretta 36a puntata – Beatrice rivede Vittorio, Perla ritrova Mirko, lo scontro Maddaloni-Luzzi in gita, Stefano perde il televoto Serata di San Valentino con il Grande Fratello e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella ...

Grande Fratello, scivolone di Simona Tagli contro Greta Rossetti: «Usa le curve per sedurre». Signorini la bacchetta: «Facevi lo stesso anche tu»