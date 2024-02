Siria e Yemen , dove Stati Uniti e Gran Bretagna hanno colpito L'attuale recessione in Germania , che presto si estenderà all'

"La Gran Bretagna ha insegnato molto a molti in materia sanitaria ed è stata spesso un modello, per esempio nella gestione del Covid su vaccini, ... (liberoquotidiano)

Il circuito ha ospitato la prima gara nel 1950 LONDRA (INGHILTERRA) - Per almeno altri dieci anni la Formula Uno farà tappa nel Regno Unito. Nuovo ... (ilgiornaleditalia)

Arriva la nuova area Attrezzata per l’attività sportiva a Monte Urano, grazie al progetto ’Sport nei Parchi’ sul quale ha punto molto ... (ilrestodelcarlino)

Gran Bretagna in recessione, Pil quarto trimestre -0,3% La Gran Bretagna entra in recessione tecnica nel quarto trimestre 2023. Il Pil ha registrato una contrazione dello 0,3% negli ultimi tre mesi dell'anno, dopo il -0,1% del periodo agosto-settembre. La ...

Borse oggi in diretta | Europa attesa positiva. Giù i prezzi del petrolio dopo l’accumulo maggiore del previsto delle scorte Usa L’agenda macro è ricca di dati. Ha sorpreso il Giappone entrato in recessione tecnica. L’euro recupera terreno sul dollaro in attesa dell’intervento della presidente della Bce, Christine lagarde. L’Ag ...

Ecco quali sono i farmaci carenti nel Bresciano. Aumentano le farmacie che preparano medicine La carenza di materie prime e di materiale utile al packaging del farmaco si fa sentire anche nel Bresciano. Non a caso è sempre più folto l’elenco delle farmacie che allestiscono preparati galenici p ...