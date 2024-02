Graduatorie ATA terza fascia | aggiornamento nel 2024 con diverse novità | avranno validità triennale I nuovi requisiti

Le novità intervenute per i vari profili Ata nel CCNL scuola 2019 - 2021, in un primo momento avevano fatto pensare che l'aggiornamento delle graduatorie Ata di terza fascia, sarebbero slittate di un anno. Apprendiamo ufficialmente, dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, che è stato dato l'ok alla riformulazione dell'

Decreto milleproroghe 2024: gli emendamenti per la scuola. Importanti novità per i precari Il PCTO non sarà requisito di ammissione all’esame di Stato, si introduce l’aggiornamento biennale delle GAE e la proroga dell’acquisizione delle certificazioni informatiche per il personale ATA ...

Maturità 2024 anche senza l’alternanza scuola-lavoro L’esperienza di formazione sarà oggetto comunque di una parte del colloquio. L’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento o d’istituto sarà biennale. Rifinanziato l’Ebri ...

Emendamenti al Dl Milleproroghe approvato, Cannata (Fdl) “Soddisfatto per il lavoro svolto” “Con il Governo Meloni ancora una volta dimostriamo di avere compreso la delicatezza della situazione e aver trovato una soluzione in tempi rapidi”. Sono le parole del vicepresidente della V commissio ...