GPS infanzia e primaria 2024 26 | diploma magistrale entro 2001 02 | Scienze della formazione primaria e laureandi dal terzo anno con 150 CFU

come i docenti di sostegno assunti da GPS I fascia per l'anno specifica che ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Graduatorie GPS per il biennio/25 e 2025/26: il decreto Milleproroghe, di prossima approvazione in Parlamento, dovrebbe dare il via libero all'aggiornamento delle GPS tramite una proroga dell'Ordinanza 112/2022. Alcuni requisiti di accesso però possono essere modificati. L'articolo .

Riapertura GPS e domanda per le supplenze 2024/25: cosa aspettarsi Per quanto riguarda la riapertura delle GPS, la novità più rilevante è quella che riguarda i titoli di accesso alla seconda fascia: per la scuola dell’infanzia e primaria, potranno inserirsi i ...

Aggiornamento GPS 2024, i 24 CFU saranno convertiti in punti [VIDEO] Grande attesa anche per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) che si svolgerà in primavera in base a quanto riferito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Aggiornamento Gps 2024-2026, novità supplenze: in arrivo interpelli e accesso con riserva Le graduatorie per le supplenze verranno riaperte a breve per nuovi inserimenti, aggiornamento del punteggio e cambio provincia. Novità su interpelli, 24 Cfu e accesso con riserva.