Governo | Conte | ' amichettismo Meloni sconvolgente | classe dirigente incapace' **

- La prossima volta che accuseranno di familismo o amichettismo sarà in lizza alle Europee e fa a gara con Conte a chi la spara Ma soprattutto anno scorso, quando il governo era già in carica,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Noi siamo andati via lasciando una Ferrari, ma non la sanno usare o meglio la sanno usare solo per i loro amici. L'di, diventa familismo, non si fidano di nessuno e hanno unaspaventosamente". Così Giuseppead un'iniziativa elettorale a Sassari con Alessandra Todde.

Conte, col Pd lavoriamo per costruire alternativa di governo "Dialoghiamo con il Pd e le altre forze progressiste per lavorare e costruire progetti solidi e credibili, anche nella prospettiva di un'alternativa di governo. È questa la direzione". (ANSA) ...

La curiosa convergenza Meloni-Schlein che oscura gli alleati scomodi. Parla Giordano (Arcadia) Ne resteranno soltanto due. Si sono in qualche modo scelte: come avversarie ma anche come interlocutrici per eventuali punti di accordo. Come è accaduto qualche giorno fa sul documento legato al confl ...

E io Il Conte incomodo fra Meloni e Schlein Le Europee una sfida esistenziale per l'ex premier, e infatti non ne sta facendo passare una al Pd, da Salvini alla Rai. La fanno facile i Dem a parlare di ...