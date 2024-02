Governo | al via Cdm | all' odg informativa Meloni su migranti

Il provvedimento, che riprende il lavoro portato avanti durante il Governo Draghi, era stato approvato in via preliminare lo scorso ottobre e torna ora in Cdm, dopo il disco verde della Conferenza

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - E' appena iniziato, con un ritardo di quasi un'ora, il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno, tra le altre cose, l'informativa della premier sulle politiche migratorie e del ministro Francesco Lollobrigida sugli obiettivi strategici per il settore agricolo.

