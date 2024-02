Google Messaggi introduce gli effetti speciali

La recente beta di Google Messaggi introduce la tanto attesa funzione di bolle personalizzate, permettendo agli utenti di cambiare i colori delle chat, un'opzione disponibile solo per i messaggi RCS. Google continua a

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Alla fine dello scorso anno il team diha annunciato 7 novità e una di esse è stata implementata in queste ore L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Google al lavoro su alcune novità per Google Messaggi , Gboard , Files di Google , Chrome e Google Chat : ecco qualche anticipazione. L'articolo Google ... (tuttoandroid)

Google Chat accoglie una nuova funzione per i messaggi che costringe l'azienda a cambiare parte della nuova interfaccia. L'articolo Google Chat si ... (tuttoandroid)

Pare che Bard in Google Messaggi sarà in grado di supportare le estensioni . Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Gemini in Google Messaggi ... (tuttoandroid)

Analizzando il codice dell'ultima versione beta di Google Messaggi per Android sono stati scovati dei riferimenti ad una nuova funzione L'articolo ... (tuttoandroid)

WhatsApp, a marzo arriva una maxi novità mai vista prima In arrivo una maxi novità per gli utenti di Whatsapp e non solo. Con l'ultimo aggiornamento dell'applicazione sarà infatti possibile accedere a una funzionalità tutta nuova. Di cosa si tratta

Android Auto: l'intelligenza artificiale risponderà ai nostri messaggi. Ecco come farà L’ultimo aggiornamento del popolare software che gestisce l’infotainment di bordo permetterà di attivare una sorta di risponditore automatico per gestire i messaggi di testo mentre stiamo guidando, ma ...

Mail collettive sospette Google potrebbe bloccarle in anticipo | Nuove regole Notizie importanti per gli utenti di Gmail. Tra non molto si potrà stare maggiormente tranquilli, poiché le email collettive pericolose o semplicemente sospette, avranno vita breve. Google ha deciso d ...