Warner Bros. ha diffuso in streaming un nuovo spettacolare trailer per il monster movie dell'anno, ovvero Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero , che a quanto pare nasconde in bella vista un cameo di Mothra . Mothra sta per tornare nel MonsterVerse. I fan, infatti, non si sono fatti sfuggire un'inquadratura

Godzilla x Kong – Il Nuovo Impero: ecco il nuovo trailer (Di giovedì 15 febbraio 2024) Rivelato il nuovo, spettacolare trailer ufficiale del sequel diretto da Adam Wingard, Godzilla x Kong – Il nuovo Impero: il film sarà nei cinema italiani dal 28 marzo Nella giornata di oggi è stato diffuso un nuovo trailer ufficiale di Godzilla e Kong – Il nuovo Impero, il nuovo capitolo del MonsterVerse diretto da Adam Wingard e in uscita nelle sale italiane il prossimo 28 marzo 2024 in anticipo rispetto al previsto. Dopo essersi scontrati in Godzilla vs. Kong, due delle più celebri creature del Monsterverse cinematografico uniscono le forze contro ... Leggi tutta la notizia su tuttotek (Di giovedì 15 febbraio 2024) Rivelato il, spettacolareufficiale del sequel diretto da Adam Wingard,– Il: il film sarà nei cinema italiani dal 28 marzo Nella giornata di oggi è stato diffuso unufficiale di– Il, ilcapitolo del MonsterVerse diretto da Adam Wingard e in uscita nelle sale italiane il prossimo 28 marzo 2024 in anticipo rispetto al previsto. Dopo essersi scontrati invs., due delle più celebri creature del Monsterverse cinematografico uniscono le forze contro ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza