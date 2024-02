Warner Bros. ha diffuso in streaming un nuovo spettacolare trailer per il monster movie dell'anno, ovvero Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero , che a quanto pare nasconde in bella vista un cameo di Mothra . Mothra sta per tornare nel MonsterVerse. I fan, infatti, non si sono fatti sfuggire un'inquadratura

Godzilla e Kong, il nuovo trailer nasconde un cameo di Mothra (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il nuovo spettacolare trailer del monster movie nasconde più di un segreto Warner Bros. ha diffuso in streaming un nuovo spettacolare trailer per il monster movie dell'anno, ovvero Godzilla e Kong - Il nuovo Impero, che a quanto pare nasconde in bella vista un cameo di Mothra. Mothra sta per tornare nel MonsterVerse. I fan, infatti, non si sono fatti sfuggire un'inquadratura che ritrae Jia. La ragazza apparirà nel film mentre la dottoressa Ilene Andrews (Rebecca Hall) continua a prendersi cura di lei. In questo nuovo film, sembra che il legame innato di Jia con i MUTO faccia i capricci e a un certo punto la si vede avere una visione. È … Leggi tutta la notizia su movieplayer (Di giovedì 15 febbraio 2024) Ilspettacolaredel monster moviepiù di un segreto Warner Bros. ha diffuso in streaming unspettacolareper il monster movie dell'anno, ovvero- IlImpero, che a quanto parein bella vista undista per tornare nel MonsterVerse. I fan, infatti, non si sono fatti sfuggire un'inquadratura che ritrae Jia. La ragazza apparirà nel film mentre la dottoressa Ilene Andrews (Rebecca Hall) continua a prendersi cura di lei. In questofilm, sembra che il legame innato di Jia con i MUTO faccia i capricci e a un certo punto la si vede avere una visione. È …

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza