' Gli Usa hanno condotto un cyber attacco contro nave spia Iran'

con i successi di Brexit e di tribuni populisti hanno fatto il Gli shock che verranno Il mondo è cambiato, dunque, per le persone agli alleati europei su un possibile 'sganciamento' degli Usa

Tra Joe Biden e Donald Trump chi sceglieresti, se votassi alle presidenziali Usa 2024 ? C’è chi va in crisi per la domanda o preferisci mantenere ... (open.online)

Un uomo di 50 anni è stato condannato a 2 anni e 4 mesi di carcere per detenzione di materiale pedopornografico: online contattava famiglie in ... (fanpage)

Minaccia russa ai satelliti americani: arriva la conferma dalla Casa Bianca. Pentagono lancia in orbita un sistema di tracciamento missili La Casa Bianca ha confermato: esiste una seria minaccia alla sicurezza nazionale americana che “riguarda le capacità russe di colpire i satelliti Usa nello spazio”. A confermarlo è il portavoce del co ...

Internet, 70% 8-16enni usa social e streaming, online fino a 3 ore al giorno (Adnkronos) – Trascorrono online da una a tre ore al giorno, uno su cinque oltre le quattro ore, e sono quattro le modalità che esprimono quando sono in rete: irrequiete/i, esploratrici/ori, performat ...

Ernesto Galli della Loggia: "Il Vaticano è più attento all’Islam che a Israele. E non da oggi” Se domani Hamas liberasse unilateralmente gli ostaggi non sarebbe ovvio pensare che Israele ... ricordando che secondo alcuni palestinesi in un’udienza in Vaticano Bergoglio avrebbe usato con loro la ...