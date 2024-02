Gli fratturano setto nasale prendendolo a calci e pugni | 12 enne in ospedale | due minorenni denunciati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Bubbiano (Milano) – Avrebbero preso aun 12procurandogli la frattura del. Per questo due giovanissimi (di 15 e 14 anni) sono statidai carabinieri con l'ipotesi di reato di lesioni aggravate. Il fatto risale al 2 febbraio nei pressi del cimitero di Bubbiano, nel Milanese. Il 12, in seguito ai colpi ricevuti, è stato trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato giudicato guaribile con una prognosi di 25 giorni. I due presunti responsabili – entrambi– sono originari di Casorate Primo, nel Pavese. Sono in corso ulteriori accertamenti per l'eventuale proposta di emissione di un decreto di avviso orale ai sensi del decreto “Caivano”.