Gli alieni ci studiano con l’AI e i droni | la teoria di un professore di Stanford

Professore di Medicina sostiene che gli alieni sono tra noi e ci studiano con droni e IA Garry Nolan, docente di Patologia della prestigiosa Università di Stanford, sostiene che gli alieni sono tra noi e ci studiano con droni e IA. Lo ... (fanpage)

Martin Scorsese seccato dagli alieni nel suo primo spot per il Super Bowl Il grande Martin Scorsese, nominato agli Oscar per Killers of the Flower Moon, ha accettato il suo primo spot, andato in onda durante il Super Bowl: ... (comingsoon)

Martin Scorsese ha diretto il primo spot del Super Bowl... con gli alieni Il regista di Killers of the Flower Moon grande protagonista di questa annata pubblicitaria per il Super Bowl. Martin Scorsese ha realizzato il suo ... (movieplayer)

E se noi umani sulla Terra fossimo uno “zoo” degli alieni? L’ipotesi dell’astrofisico di Harvard torna attuale E se fossimo, noi umani sul pianeta Terra, una sorta di zoo inventato dagli alieni? Come riporta Il Post, sul numero di gennaio della rivista Nature ... (ilfattoquotidiano)