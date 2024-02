Gli alleati della Nato hanno contribuito in "maniera significativa" agli aiuti militari all'Ucraina e "continueranno a farlo", ma il ruolo degli Stati Uniti "non può essere riempito completamente"

Gli aiuti all'Ucraina. Giulietti porta le offerte (Di giovedì 15 febbraio 2024) Monsignor Paolo Giulietti è appena rientrato dall'Ucraina dove ha incontrato l'arcivescovo metropolita di Leopoli Igor Voz'njak. Il sacerdote lucchese si è poi recato nella diocesi cattolica ucraina di Kamyanets-Podilskyi dove ha incontrato il vescovo Leon Dubrawski e l'ausiliare Radoslaw Zmitrowicz. Proprio a questa diocesi, nel sud ovest del Paese, sono andate le offerte frutto dell'Opera sociale della Santa Croce 2023, volte a sostenere la realizzazione del Centro di riabilitazione di Sharovechka per le vittime della guerra. Quanto raccolto nelle parrocchie della diocesi lo scorso settembre contribuirà a terminare i lavori di questa struttura entro la prossima estate. Intanto il servizio gratuito per le vittime della guerra è già operativo in locali provvisori nel centro di Sharovechka. "È stato importante ...

