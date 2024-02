Giuseppe Bruscolotti a ‘Legends – Ci vediamo a Napoli’ | “Uno come Osimhen sveglia chi sta dormendo”

quando si parla del numero 9 del Napoli nello studio di 'Legends - Ospiti Giuseppe 'Palo 'e Fierro' Bruscolotti (secondo calciatore

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il presente e il futuro di Victore Piotr Zielinski, la corsa Champions, i prossimi impegni e naturalmente i soliti affascinanti aneddoti storici dei grandi del passato. Sono questi i temi principali della prima puntata della seconda stagione di “Legends – Cia Napoli”, il programma nato da un’idea di Antonio Palmieri e prodotto dalla Media Company Nexting e da Sportface, in onda tutti i mercoledì su Sportitalia, Napoflix e Sportface TV (tv.sportface.it). In conduzione Jolanda De Rienzo, supportata da Alessandro Renica e Raffaele Di Fusco, storiche icone della squadra partenopea. Ospiti‘Palo ‘e Fierro’(secondo calciatore con più presenze nella storia del Napoli) e Pino ‘Batman’ Taglialatela (miglior portiere pararigori di ogni epoca in Serie A). I racconti sono entusiasmanti. ...

Legends, Bruscolotti: “Osimhen sveglierà la squadra”, Taglialatela: “Maradona mi cambiò il contratto” Legends, Bruscolotti: "Osimhen sveglierà la squadra", Taglialatela: "Maradona mi cambiò il contratto". Tutte le dichiarazioni degli ospiti in studio ...

LEGENDS - Bruscolotti: "Osimhen andrà via ma è un leader, sarà la medicina del Napoli" Giuseppe Bruscolotti, ex difensore e capitano del Napoli, ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”, prodotta dalla Media Company Nexting e da Sportface, su Sportitalia (canale 60 ...

Bruscolotti: "La società ha sbagliato con Zielinski, ma mai stato decisivo" "Mi chiamavano Palo 'e fierro perché al massimo passava l'aria quando c'ero io in zona. Chi si scontrava contro di me tornava indietro. Io restavo in piedi e lui volava via.