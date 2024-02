Giuliani contento a metà | Felici | ma poco lucidi

ha un bel fardello da gestire a metà campionato'. Tornando all' Così il comico Antonio Giuliani all'Adnkronos, commentando l' ndr) - prosegue il comico - sono molto contento per lui, si sta

(Di giovedì 15 febbraio 2024)(in foto) si gode il risultato prima del gioco, in una serata difficilissima per la Valsa Group, che non riesce a concretizzare il bottino pieno contro la penultima della classe ma porta a casa la vittoria che le serve per staccare Cisterna: "La seconda vittoria consecutiva ci rende molto, soprattutto perché è arrivata in una serata non bellissima per noi a livello dità e di intensità, che non ci ha visto performanti come contro Cisterna. La mia lettura è che abbiamo pagato un po’ il deficit di energie mentali, ne abbiamo spese tante domenica. Sapevamo di dover vincere stasera (ieri, ndr) e la cosa bella è che abbiamo vinto". Poi il focus si sposta sugli errori, un elemento su cui Giliani sta lavorando molto ma che, dopo gli eccellenti numeri contro Cisterna, è tornato a fare capolino: "Li stiamo riducendo – le ...

"La direzione è giusta. Il lavoro sta pagando" Coach Giuliani: "Non resistiamo ancora tutto il match sul livello del primo set. Ora dobbiamo allungare questo tempo di efficienza. Con Taranto è decisiva".