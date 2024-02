Giovanni Maggi rieletto presidente di Assofondipensione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 15 febbraio 2024)è statoa Romadi. L’Assemblea per il rinnovo degli organi si è svolta ieri nella sala Q del Centro Congressi di Confindustria, in viale dell’Astronomia 30. Il neoelettoguiderà l’Associazione dei fondi pensione negoziali sino al 2027. Nella sua relazione di fine mandato, davanti all’Assemblea,ha sostenuto con forza la necessità di rafforzare il secondo pilastro, affermando che “in un’Italia in declino demografico, con i dati choc dell’Istat che prefigurano tra pochi anni il pericolo di un’emergenza sociale e previdenziale, occorre allargare la platea di lavoratori che hanno accesso alla previdenza complementare affinché sia un’opportunità per il futuro di tutti”. Ildi ...