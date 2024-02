Giovanna Civitillo e le foto mai pubblicate con Amadeus | web in delirio

Josè Sebastiani con la madre Giovanna Civitillo - Spetteguless.it di recente pubblicato una Storia Instagram condividendo una foto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 15 febbraio 2024)lo fa solo adesso: pubblica leconche nessuno ha mai visto. In poco tempo anche il web va in. Sono passati solo pochi giorni dalla finale di Sanremo 2024, la kermesse canora che per una settimana pare bloccare tutta l’Italia e le varie generazioni di persone che lo seguono. Ebbene, oggi, a farci tornare indietro nel tempo ci pensa proprioAnsa -cityrumors.itLa moglie diche in questi cinque anni, ha anche ricoperto ruoli diversi nel corso della settimana di Sanremo, è sempre stata al suo fianco sotto tutti i punti di vista e forse anche grazie a questo, il conduttore è sempre riuscito nell’impresa di superare ...