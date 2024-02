Giorno di pagelle a Varese | le maestre ai genitori | “Non fate drammi se i giudizi non rispettano le vostre aspettative”

A Varese un ragazzo di 17 anni ha accoltellato alla schiena una Per qualche giorno ancora se ne parlerà: aggiornamenti sullo stato Leggi anche Cambiano le pagelle alle elementari, si torna ai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Cassano Magnago (), 15 febbraio 2024 – Non si aspettavano idei bambini che frequentano la scuola primaria Parini di Cassano Magnago di trovarsi l’altrodavanti agli occhi quel cartello giallo. Nessun avviso, no, ma qualcosa di speciale, una breve lettera scritta dalle insegnanti in occasione della consegna dellee rivolta proprio a mamme e papà, con un invito importante, non farese i risultati non sono quelli attesi e soprattutto dare fiducia ai loro figli. Parole preziose per iche le hanno apprezzate. Ecco il testo: "Cari, avete ricevuto ledei vostri figli. Ricordate che tra di loro potrebbe esserci un artista che non capisce la matematica, un matematico a cui non interessa la ...