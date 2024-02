Giornata del risparmio energetico | le azioni concrete di Nuove Acque

Grande giornata per il fornitore di computer, stampanti e scanner , che che sta mettendo a segno un rialzo del 13,46%. L'analisi sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Arezzo, 15 febbraio 2024 – Dall’inizio della gestione,consuma annualmente il 19% in meno di kw/h di energia elettrica. A questo si affiancano l’autoproduzione di energia elettrica grazie a turbine, l’utilizzo dei biogas prodotti nell’impianto di depurazione di Casolino, la diminuzione costante delle fonti impiegate per il riscaldamento e l’essiccazione dei fanghi (metano e GPL) e in generale i consumi energetici derivanti da fonti dirette (carburante, gas naturale ecc.) In occasione dellanazionale dele degli stili di vita sostenibili,rinnova il suo impegno verso pratiche responsabili attraverso. I dati chiave presentati nel Bilancio di Sostenibilità ...