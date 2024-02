Gioia Sannitica | 19enne uccide il fratello a coltellate

È stato rintracciato dai carabinieri il 19enne che a Gioia Sannitica, comune dell'Alto Casertano, avrebbe accoltellato e ucciso al culmine di una lite il fratello 25enne ferendo poi gravemente l'altro fratello di 24 anni.

