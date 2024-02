“Gioco Sporco – I misteri dello sport” | al via la serie di docufilm I dettagli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 15 febbraio 2024)– i: al via ladi. Ecco tutti iDa giovedì 15 febbraio, in seconda serata su Italia 1, al via ladi, a cura della redazione diMediaset «– I». In ogni puntata del programma si ripercorrono vicende, spesso tragiche, legate al mondo, approfondendo elementi contraddittori che, a distanza di anni, non sono stati del tutto chiariti. I protagonisti delle 6 puntate sono: Oscar Pistorius Diego Armando Maradona Donato Bergamini Ayrton Senna L’ispettore Capo di Polizia ...