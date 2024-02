Ginnastica artistica | Maresca | Marano e Barzasi in finale di Coppa del Mondo Esercizi di rilievo a Il Cairo

Tutto pronto per la prima World Cup di specialità di ginnastica artistica maschile e femminile , in programma a Il Maresca ,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) A Il(Egitto) si è aperta la prima tappa delladel2024 di, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità (d’altronde quello per l’all-around è nei fatti defunto da qualche anno). Ricordiamo che la serie di quattro eventi metterà in palio alcuni pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, discorso che non riguarda l’Italia visto che entrambe le nostre Nazionali si sono già qualificate ai Giochi con entrambe le squadre (cinque posti per sesso). Ad alzare il sipario è stata la prima parte delle qualificazioni. Il programma prevedeva il turno preliminare di volteggio e parallele asimmetriche per le donne, corpo libero, cavallo con maniglie e anelli per gli uomini. I primi otto classificati su ogni attrezzo si sono qualificati per le finali ...