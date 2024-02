Ginnastica artistica | Coppa del Mondo | Marano e Maresca conquistano la finale a Il Cairo

La prima World Cup di specialità di Ginnastica Artistica maschile e femminile è alle porte, la stagione agonistica internazionale 2024 alzerà il sipario questo fine settimana, con il consueto appuntamento in programma a Il Cairo , in

(Di giovedì 15 febbraio 2024) In Egitto, a Il, è iniziata la prima tappa didel2024 di. Oggi è stata protagonista la fase di qualificazione, con i primi otto classificati per ogni attrezzo che hanno avuto accesso alle finali di sabato. Julyha conquistato uno dei posti disponibili sugli staggi. Nel maschile, Salvatorestacca il pass per lanegli anelli, chiudendo al quarto posto generale. Domani si torna in gara per le qualificazione di trave e corpo libero femminili, volteggio, parallele pari e sbarra maschili. SportFace.