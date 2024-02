L'aumento dei tassi di interesse e lo spettro della recessione Dall'altra parte, però, quando il mercato entra in una fase di come il Chips Act, mentre in Giappone la Borsa di Tokyo sta

Giappone entra in recessione, Germania terza economia mondiale (Di giovedì 15 febbraio 2024) A sorpresa l'economia del Giappone entra in recessione tecnica, a fronte di consumi interni che continuano a rimanere deboli. Nel periodo tra ottobre e dicembre il Pil ha registrato una contrazione dello 0,1%, dal -0,7% del trimestre precedente, e ben al di sotto delle aspettative degli analisti, che prevedevano un aumento dello 0,4%. Su base tendenziale il prodotto interno lordo ha visto una flessione dello 0,4%. In base ai dati odierni il Paese del Sol Levante cede il terzo gradino del podio su scala globale e si vede sorpassare dalla Germania, che diventa la terza economia mondiale dietro a Stati Uniti e Cina. Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) A sorpresa l'delintecnica, a fronte di consumi interni che continuano a rimanere deboli. Nel periodo tra ottobre e dicembre il Pil ha registrato una contrazione dello 0,1%, dal -0,7% del trimestre precedente, e ben al di sotto delle aspettative degli analisti, che prevedevano un aumento dello 0,4%. Su base tendenziale il prodotto interno lordo ha visto una flessione dello 0,4%. In base ai dati odierni il Paese del Sol Levante cede il terzo gradino del podio su scala globale e si vede sorpassare dalla, che diventa ladietro a Stati Uniti e Cina.

