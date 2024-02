Gianluca Vialli | splendido ricordo del campione d’Europa | tifosi in lacrime

i blucerchiati hanno perso il loro capitano, Gianluca Vialli, ed aveva segnato il gol del raddoppio definitivo con uno splendido

(Di giovedì 15 febbraio 2024)delsu, a più di un anno dall’addio. Isono scoppiati in, tanta commozioneè scomparso poco più di un anno fa, sono tredici mesi senza di lui (era il 5 gennaio 2023) ma nessuno ha dimenticato ilche è stato l’ex attaccante prima di tutto dal punto di vista umano e poi anche sul rettangolo verde di gioco. Ancora più importante il suo legame con la Nazionale da capo delegazione, specialmente all’Europeo del 2021. L’ex Samp non è stato dimenticato e sono ancora tante le manifestazioni di affetto nei suoi confronti sia dentro che fuori dal mondo del calcio, segno di quanto abbia lasciato. Sono diversi i calciatori ...

Conte: “Alleno per vincere, non per lo spettacolo. Sogno di alzare la Champions” | OneFootball Sicuramente è stato uno dei momenti più duri della mia vita. Gianluca Vialli, con lui ho avuto un grande rapporto. L’ho incontrato tre settimane prima che morisse per cenare con mia moglie e conservo ...

Antonio Conte ricorda Vialli e Ventrone: cosa ha detto Le parole di Antonio Conte al Telegraph: VIALLI E VENTRONE - "Sicuramente è stato uno dei momenti più difficili della mia vita," ha detto Conte. "Gianluca Vialli, ho avuto una relazione importante con ...

